Зеленский: Украина ответит на удар РФ по Киеву 2 июля

Президент Украины Владимир Зеленский на месте удара РФ в Дарницком районе Киева 2 июля 2026 года. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский после российского нападения на Киев заявил, что Украина будет продолжать отвечать на удары РФ до достижения справедливого мира. Он также подчеркнул необходимость в дополнительных средствах противовоздушной обороны и заявил, что своевременная военная помощь партнеров могла бы спасти жизни людей.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Дарницком районе столицы в четверг, 2 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский об ответе на атаку России на Киев 2 июля

Во время посещения места российского удара в Дарницком районе Киева Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов о дальнейших действиях Украины, военной помощи партнеров и потребностях государства в средствах противовоздушной обороны.

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец о том, стоит ли ожидать ответа ВСУ Москве после очередной российской атаки, глава государства подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру. В то же время, по его словам, пока война продолжается, государство будет отвечать на российскую агрессию.

"Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет — за справедливые ответы", — заявил Зеленский.

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Президент также обратил внимание на важность своевременных поставок военной помощи от международных партнеров. По его словам, если бы Украина вовремя получала все вооружение, о котором были достигнуты договоренности, последствия российских атак могли бы быть менее трагичными.

"Если бы партнеры вовремя предоставляли то, что они обещали, мы сегодня могли бы сохранить дома и людей, это большая проблема... Я считаю, что это большая проблема, связанная с нашими партнерами.

С одной стороны, есть большая поддержка, мы им благодарны. Но с другой стороны, мы сегодня сражаемся в одиночку, жертвы исключительно украинские. Нам нужно, чтобы партнеры выполняли то, о чем договорились. Мы даже не просим большего, просто пусть они выполняют то, о чём договорились, что подписали или пообещали. Сегодня мы видим замедление этих шагов. Мы будем продолжать добиваться от партнёров предоставления средств противоракетной обороны", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент ответил на вопрос о количестве ракет, необходимых для перехвата российских баллистических целей. Он отметил, что на данный момент Украина не располагает достаточным количеством таких средств.

"У нас такого количества нет", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине требуется большее количество ракет для систем противовоздушной обороны, а также своевременное выполнение партнерами взятых на себя обязательств по военной помощи.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский посетил место российского удара в Дарницком районе Киева. Он подчеркнул, что Украине требуются дополнительные ракеты для усиления ПВО. По его словам, часть партнеров уже согласилась помочь.

Новини.LIVE также сообщали, что в Дарницком районе Киева под завалами дома, разрушенного российской атакой, могут находиться около девяти человек. Спасатели уже спасли 17 человек, семерых из них деблокировали из-под обломков — это рекордный показатель для одного места с начала полномасштабной войны. Поисково-спасательная операция продолжается, к разбору завалов привлечена тяжелая техника.