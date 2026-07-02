Зеленский в Дарницком районе Киева после обстрела: Украине срочно нужны ракеты

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, прибыл на место российского обстрела в Дарницком районе Киева. Он заявил о необходимости ракет для защиты Украины.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Украине нужны ракеты — заявление Зеленского

"Украине нужен соответствующий пакет защиты, нам нужны эти ракеты, мы настаиваем, договариваемся", — отметил Зеленский.

По его словам, есть страны, с которыми Украина уже договорилась. В то же время Норвегия была готова оплатить 200 ракет, однако ни одна из них до сих пор не была доставлена.

"Поэтому я и говорю: для кого-то лето — это лето, отдых, а для кого-то — это большая борьба, такая же как и зимой, осенью, уже более четырех лет", — говорит глава государства.

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По его словам, необходимо сделать всё, чтобы получить деньги на ракеты, а затем сделать всё, чтобы их передали.

"И я считаю, что здесь нужно быть сплочённой командой не только внутри Украины, но и вместе с украинцами, европейцами и американцами, которые обещали и обещают поддержать нас", — заявил украинский лидер.

Он напомнил, что у российского диктатора Владимира Путина в сентябре выборы и ему нужно сплоченное общество, которое будет его поддерживать. По его словам, Путин боится хаоса.

"Ему нужно показать мускулы. Мускулов на поле боя у него нет", — отметил Зеленский.

Он добавил, что пока нет справедливого мира, будет справедливый ответ по России.

Как писали Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российского обстрела в ночь на 2 июля. Она стала третьей погибшей в этом месте. Всего этой ночью Россия убила в Киеве 21 человека.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Дарницкого района, где российские оккупанты полностью уничтожили несколько домов, придомовую территорию и детскую площадку.