Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Зеленский прибыл на Дарницу и заявил о необходимости ракет

Зеленский прибыл на Дарницу и заявил о необходимости ракет

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 16:43
Зеленский в Дарницком районе Киева после обстрела: Украине срочно нужны ракеты
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, прибыл на место российского обстрела в Дарницком районе Киева. Он заявил о необходимости ракет для защиты Украины.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Украине нужны ракеты — заявление Зеленского

"Украине нужен соответствующий пакет защиты, нам нужны эти ракеты, мы настаиваем, договариваемся", — отметил Зеленский.

По его словам, есть страны, с которыми Украина уже договорилась. В то же время Норвегия была готова оплатить 200 ракет, однако ни одна из них до сих пор не была доставлена.

"Поэтому я и говорю: для кого-то лето — это лето, отдых, а для кого-то — это большая борьба, такая же как и зимой, осенью, уже более четырех лет", — говорит глава государства.

Читайте также:

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы получить деньги на ракеты, а затем сделать всё, чтобы их передали.

"И я считаю, что здесь нужно быть сплочённой командой не только внутри Украины, но и вместе с украинцами, европейцами и американцами, которые обещали и обещают поддержать нас", — заявил украинский лидер.

Он напомнил, что у российского диктатора Владимира Путина в сентябре выборы и ему нужно сплоченное общество, которое будет его поддерживать. По его словам, Путин боится хаоса.

"Ему нужно показать мускулы. Мускулов на поле боя у него нет", — отметил Зеленский.

Он добавил, что пока нет справедливого мира, будет справедливый ответ по России.

Как писали Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы российского обстрела в ночь на 2 июля. Она стала третьей погибшей в этом месте. Всего этой ночью Россия убила в Киеве 21 человека.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из Дарницкого района, где российские оккупанты полностью уничтожили несколько домов, придомовую территорию и детскую площадку.

Владимир Зеленский Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации