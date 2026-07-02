Зеленский заявил о ответных мерах на удар РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский на месте удара РФ в Дарницком районе Киева 2 июля 2026 года. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский после российского нападения на Киев заявил, что Украина будет продолжать отвечать на удары РФ до достижения справедливого мира. Он также подчеркнул необходимость в дополнительных средствах противовоздушной обороны и заявил, что своевременная военная помощь партнеров могла бы спасти жизни людей.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Дарницком районе столицы в четверг, 2 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский об ответе на атаку России на Киев 2 июля

Во время посещения места российского удара в Дарницком районе Киева Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов о дальнейших действиях Украины, военной помощи партнеров и потребностях государства в средствах противовоздушной обороны.

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец о том, стоит ли ожидать ответа ВСУ Москве после очередной российской атаки, глава государства подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру. В то же время, по его словам, пока война продолжается, государство будет отвечать на российскую агрессию.

"Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет — за справедливые ответы", — заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на важность своевременных поставок военной помощи от международных партнеров. По его словам, если бы Украина вовремя получала все вооружение, о котором были достигнуты договоренности, последствия российских атак могли бы быть менее трагичными.

"Если бы партнеры вовремя предоставляли то, что они обещали, мы сегодня могли бы сохранить дома и людей, это большая проблема... Я считаю, что это большая проблема, связанная с нашими партнерами.

С одной стороны, есть большая поддержка, мы им благодарны. Но с другой стороны, мы сегодня сражаемся в одиночку, жертвы исключительно украинские. Нам нужно, чтобы партнеры выполняли то, о чем договорились. Мы даже не просим большего, просто пусть они выполняют то, о чём договорились, что подписали или пообещали. Сегодня мы видим замедление этих шагов. Мы будем продолжать добиваться от партнёров предоставления средств противоракетной обороны", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент ответил на вопрос о количестве ракет, необходимых для перехвата российских баллистических целей. Он отметил, что на данный момент Украина не располагает достаточным количеством таких средств.

"У нас такого количества нет", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине требуется большее количество ракет для систем противовоздушной обороны, а также своевременное выполнение партнерами взятых на себя обязательств по военной помощи.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский посетил место российского удара в Дарницком районе Киева. Он подчеркнул, что Украине требуются дополнительные ракеты для усиления ПВО. По его словам, часть партнеров уже согласилась помочь.

Новини.LIVE также сообщали, что в Дарницком районе Киева под завалами дома, разрушенного российской атакой, могут находиться около девяти человек. Спасатели уже спасли 17 человек, семерых из них деблокировали из-под обломков — это рекордный показатель для одного места с начала полномасштабной войны. Поисково-спасательная операция продолжается, к разбору завалов привлечена тяжелая техника.