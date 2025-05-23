Россияне владели землей под Киевом — что говорит экс-депутат

Адвокат Владислав Михайленко. Фото: скриншот из видео

Служба безопасности Украины разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом. Главная проблема этой ситуации — ненадлежащая работа Земельной комиссии Киевского городского совета.

Об этом заявил адвокат и бывший депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире День.LIVE.

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Михайленко пояснил, что все земельные вопросы в столице должна контролировать Земельная комиссия Киевского городского совета. Однако из-за расследования с "туалетными схемами" она не работает, поскольку ее председатель является фигурантом в этом деле. Несмотря на это он остается в должности и не собирается складывать комендантский мандат, а голосование о его отстранении никак не состоится.

По словам адвоката, это играет очень негативную роль, ведь кроме коррупционных схем с землей есть простые граждане, которые тоже имеют вопросы о земельных участках.

"В "туалетных схемах" хуже всего то, что есть люди, которые обивают пороги различных учреждений, и 30 лет не могут приватизировать земельный участок, который достался еще их бабушке. А сомнительная коррупционная схема может "пролететь" за год", — рассказал Владислав Михайленко.

Что предшествовало

СБУ 23 мая сообщила, что разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом. Теперь их участки возвращены в собственность Украины. Речь идет о 100 га сельскохозяйственных угодий.

"Согласно действующему законодательству, только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы — нет. Поэтому агроугодья зарубежных владельцев в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра. Поскольку этого не было сделано профильным органом, СБУ совместно с прокуратурой провела мероприятия по прекращению прав собственности граждан РФ на выявленные наделы", — отметили в СБУ.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что главный подозреваемый в "туалетных схемах" в Киеве Денис Комарницкий вместе с женой продали в столице 110 квартир. Доход супругов мог достигать 440 миллионов гривен.

Также мы писали, что Комарницкий имел фиктивное бронирование от мобилизации, на что потратил 33 тысячи долларов.