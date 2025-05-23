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Землей под Киевом владели россияне — что говорит экс-депутат

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Дата публикации 23 мая 2025 16:16
Россияне владели землей под Киевом — что говорит экс-депутат
Адвокат Владислав Михайленко. Фото: скриншот из видео

Служба безопасности Украины разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом. Главная проблема этой ситуации — ненадлежащая работа Земельной комиссии Киевского городского совета.

Об этом заявил адвокат и бывший депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире День.LIVE.

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Михайленко пояснил, что все земельные вопросы в столице должна контролировать Земельная комиссия Киевского городского совета. Однако из-за расследования с "туалетными схемами" она не работает, поскольку ее председатель является фигурантом в этом деле. Несмотря на это он остается в должности и не собирается складывать комендантский мандат, а голосование о его отстранении никак не состоится.

По словам адвоката, это играет очень негативную роль, ведь кроме коррупционных схем с землей есть простые граждане, которые тоже имеют вопросы о земельных участках.

"В "туалетных схемах" хуже всего то, что есть люди, которые обивают пороги различных учреждений, и 30 лет не могут приватизировать земельный участок, который достался еще их бабушке. А сомнительная коррупционная схема может "пролететь" за год", — рассказал Владислав Михайленко.

Что предшествовало

СБУ 23 мая сообщила, что разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом. Теперь их участки возвращены в собственность Украины. Речь идет о 100 га сельскохозяйственных угодий.

"Согласно действующему законодательству, только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы — нет. Поэтому агроугодья зарубежных владельцев в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра. Поскольку этого не было сделано профильным органом, СБУ совместно с прокуратурой провела мероприятия по прекращению прав собственности граждан РФ на выявленные наделы", — отметили в СБУ.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что главный подозреваемый в "туалетных схемах" в Киеве Денис Комарницкий вместе с женой продали в столице 110 квартир. Доход супругов мог достигать 440 миллионов гривен.

Также мы писали, что Комарницкий имел фиктивное бронирование от мобилизации, на что потратил 33 тысячи долларов.

СБУ Киев земля коррупция россияне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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