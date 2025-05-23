Росіяни володіли землею під Києвом — що каже ексдепутат

Землею під Києвом володіли росіяни — що про це каже ексдепутат
Служба безпеки України викрили 176 громадян РФ, які володіли землею поблизу Києва. Головна проблема цієї ситуації — неналежна робота Земельної комісії Київської міської ради.
Про це заявив адвокат та колишній депутат Київради Владислав Михайленко в ефірі День.LIVE.
Заява Михайленка
Михайленко пояснив, що усі земельні питання в столиці має контролювати Земельна комісія Київської міської ради. Однак через розслідування із "туалетними схемами" вона не працює, оскільки її голова є фігурантом у цій справі. Попри це він залишається на посаді та не збирається складати комендантський мандат, а голосування про його відсторонення ніяк не відбудеться.
За словами адвоката, це відіграє дуже негативну роль, адже окрім корупційних схем із землею є прості громадяни, які теж мають питання про земельні ділянки.
"У "туалетних схемах" найгірше те, що є люди, які оббивають пороги різних установ, і 30 років не можуть приватизувати земельну ділянку, яка дісталась ще їхній бабусі. А сумнівна корупційна схема може "пролетіти" за рік", — розповів Владислав Михайленко.
Що передувало
СБУ 23 травня повідомила, що викрили 176 громадян РФ, які володіли землею під Києвом. Тепер їхні ділянки повернуті у власність України. Йдеться про 100 га сільськогосподарських угідь.
"Відповідно до чинного законодавства, лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці — ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи", — зазначили в СБУ.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що головний підозрюваний у "туалетних схемах" в Києві Денис Комарницький разом з дружиною продали в столиці 110 квартир. Дохід подружжя міг сягати 440 мільйонів гривень.
Також ми писали, що Комарницький мав фіктивне бронювання від мобілізації, на що витратив 33 тисячі доларів.
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