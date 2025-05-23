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Землею під Києвом володіли росіяни — що про це каже ексдепутат

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Дата публікації: 23 травня 2025 16:16
Росіяни володіли землею під Києвом — що каже ексдепутат
Адвокат Владислав Михайленко. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України викрили 176 громадян РФ, які володіли землею поблизу Києва. Головна проблема цієї ситуації — неналежна робота Земельної комісії Київської міської ради.

Про це заявив адвокат та колишній депутат Київради Владислав Михайленко в ефірі День.LIVE

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Заява Михайленка

Михайленко пояснив, що усі земельні питання в столиці має контролювати Земельна комісія Київської міської ради. Однак через розслідування із "туалетними схемами" вона не працює, оскільки її голова є фігурантом у цій справі. Попри це він залишається на посаді та не збирається складати комендантський мандат, а голосування про його відсторонення ніяк не відбудеться. 

За словами адвоката, це відіграє дуже негативну роль, адже окрім корупційних схем із землею є прості громадяни, які теж мають питання про земельні ділянки. 

"У "туалетних схемах" найгірше те, що є люди, які оббивають пороги різних установ, і 30 років не можуть приватизувати земельну ділянку, яка дісталась ще їхній бабусі. А сумнівна корупційна схема може "пролетіти" за рік", — розповів Владислав Михайленко.

Що передувало 

СБУ 23 травня повідомила, що викрили 176 громадян РФ, які володіли землею під Києвом. Тепер їхні ділянки повернуті у власність України. Йдеться про 100 га сільськогосподарських угідь. 

"Відповідно до чинного законодавства, лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці — ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що головний підозрюваний у "туалетних схемах" в Києві Денис Комарницький разом з дружиною продали в столиці 110 квартир. Дохід подружжя міг сягати 440 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Комарницький мав фіктивне бронювання від мобілізації, на що витратив 33 тисячі доларів.

СБУ Київ земля корупція росіяни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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