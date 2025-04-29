Нелегальна бронь від мобілізації — скільки витратив Комарницький

Денис Комарницький. Фото: скриншот

Колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого НАБУ підозрює в земельній корупції та який пребуває у розшуку, оформлював фіктивне бронювання від мобілізації для своїх підлеглих. Він витратив близько 33 тисячі доларів.

Про це йдеться у розслідування Bihus Info.

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Земельні схеми Комарницького

Мер столиці Віталій Кличко заперечує, що Комарницький, який фігурує у відомій корупційній справі, є "смотрящим за Києвом". Утім міський голова знає його давно, з часів керівництва столицею Леоніда Черновецького.

Комарницький через своїх ставлеників у комісіях Київради та комунальних підприємства спрямовував процеси у потрібне русло, що допомагало ухвалювати вигідні для бізнесмена рішення щодо виділу земельних ділянок чи розподілу перемог у публічних закупівлях.

Як Комарницький купував бронювання

У Комарницького працювали декілька менеджерів, масажист, тренер, садівник та інші. Він вирішив оформити їм бронювання від мобілізації.

"Сам Комарницький десь вчиться, неймовірніше, за кордоном, бо ми не знайшли його по навчальних закладах України", — зазначає журналіст Bihus Info.

Комарницький про відстрочку. Фото: скриншот

Крім того, частину свого оточення він відправив "вчитися". Заступник директора Спецжитлофонду Вадим Шпачук, менеджер одного з його проєктів Владислав Цимбал та директор однієї з численних фірм-прокладок Андрій Чихун опинилися в списках Київського університету імені Бориса Грінченка.

Список студентів. Фото: скриншот

А брат ексдепутата Кирило Комарницький та ще один директор Владислав Кумейко "навчаються" в Мелітопольському університеті.

Список студентів. Фото: скриншот

А ще вісьмох людей з оточення Комарницького записали в будівельно-військову компанію.

Витрати на бронювання

Комарницький витратив на фіктивні бронювання близько 33 тисячі доларів. Однак він вирішив повернути частину коштів та вимагав своє оточення поступово повертати гроші.

Витрати на бронювання. Фото: скриншот

"Шеф каже: "Слухай, там типу така сума, нехай вони, мабуть, хто спроможний, самі за себе заплатять". Півтори тисячі доларів у розстрочку — по 100 доларів на місяць", – пояснювала колезі помічниця Комарницького.

Що передувало

Нагадаємо, в Києві викрили топпосадовців КМДА та Київської міської ради на схемах із землею, якими керував Денис Комарницький. Тоді журналісти отримали розсекречені прослуховування.

Однак згодом ексдепутат втік з України. Особи, які допомогли йому перетнути кордон, уже встановлені.

У СБУ заявили, що фігуранти справи про втечу Комарницького не мають стосунку до відомства.

А журналісти дізналися, що у 2023-2024 роках група, яку очолював ексдепутат, незаконно заволоділа та намагалася привласнити земельних ділянок на майже 100 мільйонів гривень.

Крім того, у рошук оголосили Алісу Соболь та Олену Богославську, які фігурували в листуваннях про корупційну схему.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Комарницького, його дружини та водія.

Реакція столичної влади

Мер Києва Віталій Кличко 13 березня оголосив про звільнення топчиновників через скандал із земельними схемами. Зокрема, йдеться про заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту, а також заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова.

Згодом у Кличка запитали, чому не звільняють інших посадовців, які причетні до корупції. Він заявив, що оцінку їх діям повинні давати лише правоохоронці.

Нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Кличко намагається розширити свої повноваження.