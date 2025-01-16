В Киеве чиновник хотел незаконно отдать землю стоимостью 31 млн грн

Земельный участок и помещения в Киеве, которые чиновник пытался отдать бесплатно. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевский чиновник, гражданин России, пытался отдать в частную собственность коммунальный земельный участок и недвижимость на Печерске. Их общая стоимость составляет почти 31 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в четверг, 16 января.

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Как отметили в прокуратуре, бывший заместитель руководителя коммунального предприятия "Спецжилфонд" хотел отдать в частную собственность коммунальный земельный участок и недвижимость на Печерске в Киеве. Чиновник — гражданин России.

"В начале февраля 2022 года в нарушение законодательства об инвестиционной деятельности, без проведения инвестиционного конкурса, который является обязательным, заключил со столичным обществом договор на реконструкцию помещения на Печерске площадью почти 1300 кв. м", — отметили в прокуратуре.

Помещение в Киеве, которое пытались незаконно отдать в частную собственность. Фото: Киевская городская прокуратура

Условия договора предусматривали, что после реконструкции общество становится владельцем 88% площадей нежилых помещений и паркомест этого здания. Также под это подпадал и земельный участок, на котором расположена недвижимость.

"Таким образом, по указанному договору фактически безвозмездно передавалось в частную собственность коммунальное имущество в центре столицы стоимостью почти 31 млн гривен", — отметили в прокуратуре.

Правоохранители смогли помешать реализации этой сделки. Чиновнику сообщили о подозрении.

Примещение и земельный участок в Киеве, которые чиновник хотел отдать за бесценок. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, о подозрении сообщили двум чиновникам "Киевпастранс". Их подозревают в разворовывании городского бюджета. Речь идет о сумме средств в размере 8 млн грн.

СБУ задержала украинских чиновников, которые работали на Россию. Они помогали государству-террористу обходить санкции. Речь идет об ограничениях, наложенных на экспорт энергоносителей.