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Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

16 січня 2025 18:08
Ольга Антоновська - редактор
У Києві посадовець хотів незаконно віддати землю вартістю 31 млн грн
Земельна ділянка та приміщення в Києві, які посадовець намагався віддати безкоштовно. Фото: Київська міська прокуратура
Ольга Антоновська - редактор

Київський посадовець, громадянин Росії, намагався віддати у приватну власність комунальну земельну ділянку та нерухомість на Печерську. Їхня загальна вартість складає майже 31 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram у четвер, 16 січня.

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Як зазначили в прокуратурі, колишній заступник керівника комунального підприємства "Спецжитлофонд" хотів віддати у приватну власність комунальну земельну ділянку та нерухомість на Печерську в Києві. Посадовець — громадянин Росії.

"На початку лютого 2022 року, в порушення законодавства про інвестиційну діяльність, без проведення інвестиційного конкурсу, який є обов'язковим, уклав зі столичним товариством договір на реконструкцію приміщення на Печерську площею майже 1300 кв. м", — зазначили у прокуратурі.

Приміщення в Києві, яке ледь не віддали безкоштовно
Приміщення в Києві, яке намагались незаконно віддати у приватну власність. Фото: Київська міська прокуратура

Умови договору передбачали, що після реконструкції товариство стає власником 88% площ нежитлових приміщень та паркомісць цієї будівлі. Також під це підпадала й земельна ділянка, на якій розташована нерухомість.

"Таким чином, за вказаним договором фактично безоплатно передавалося у приватну власність комунальне майно в центрі столиці вартістю у майже 31 млн гривень", — зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці змогли завадити реалізації цієї угоди. Посадовцю повідомлено про підозру.

Приміщення та земля в Києві, які ледь не віддали безкоштовно
Приміщення й земельна ділянка в Києві, які посадовець хотів віддати за безцінь. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, про підозру повідомили двом посадовцям "Київпастранс". Їх підозрюють у розкраданні міського бюджету. Йдеться про суму коштів у розмірі 8 млн грн.

СБУ затримала українських посадовців, які працювали на Росію. Вони допомагали державі-терористу обходити санкції. Йдеться про обмеження, накладені на експорт енергоносіїв.

Київ земля махінації приватизація договір

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