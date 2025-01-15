Підозра у розтраті 8 млн грн — двоє службовців Київпастранс опинилися під слідством

Автобус "Київпастранс". Фото: facebook/Kyivpastrans

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру двом посадовцям "Київпастранс". Зловживаючи своїми обов'язками, вони, за версіями слідства, розікрали 8 млн грн з міського бюджету.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 15 січня.

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Підозра посадовцям "Київпастранс"

Правоохоронці з'ясували, що директор з виробництва та начальник відділу "Київпастранс" зловживали своїми службовими повноваженнями під час проведення закупівель. Так, у 2022 році вони уклали прямі договори на постачання шин для підприємства в інтересах двох приватних компаній. Вказані договори передбачали постачання шин за цінами, які значно перевищували ринкові.

"Це призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами. Загальна сума завданих бюджету збитків складає 8 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Наразі посадовцям повідомили про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Скриншот допису БЕБ

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві підприємці розікрали 1,4 млн грн під час ремонту будівель КП "Київміськсвітло".

Крім того, ексчиновника Київпастрансу підозрюють у заволодінні 1,8 млн грн під час ремонту гуртожитку.