Масштабна ДТП на Харківському шосе у Києві — є загиблі

ДТП на Харківському шоссе. Фото: поліція Києва/Telegram

У Дарницькому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Рух на Харківському шосе повністю перекритий у обох напрямках, на місці працюють поліція, рятувальники та медики.

Про це повідомила Поліція Києва у неділю, 7 вересня.

Масштабна аварія на Харківському шосе

Сьогодні близько 17:00 24-річний водій автомобіля Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi розірвало та він загорівся. Рух транспорту повністю зупинено в обох напрямках, на місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", — заявили у патрульній поліції Києва.

ДТП. Фото: допис Поліції Києва у Telegram

Внаслідок аварії загинули водій Audi та його 45-річний пасажир. Водій і пасажирка Nissan, а також 22-річний пішохід отримали поранення різного ступеню тяжкості й були госпіталізовані. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

