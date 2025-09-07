Відео
Головна Київ Жахлива ДТП у Києві — авто розірвало навпіл

Жахлива ДТП у Києві — авто розірвало навпіл

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 18:55
Масштабна ДТП на Харківському шосе у Києві — є загиблі
ДТП на Харківському шоссе. Фото: поліція Києва/Telegram

У Дарницькому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Рух на Харківському шосе повністю перекритий у обох напрямках, на місці працюють поліція, рятувальники та медики.

Про це повідомила Поліція Києва у неділю, 7 вересня.

Читайте також:

Масштабна аварія на Харківському шосе

Сьогодні близько 17:00 24-річний водій автомобіля Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi розірвало та він загорівся. Рух транспорту повністю зупинено в обох напрямках, на місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", — заявили у патрульній поліції Києва.

Жахлива ДТП у Києві — авто розірвало навпіл - фото 1
ДТП. Фото: допис Поліції Києва у Telegram

Внаслідок аварії загинули водій Audi та його 45-річний пасажир. Водій і пасажирка Nissan, а також 22-річний пішохід отримали поранення різного ступеню тяжкості й були госпіталізовані. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Одещині сталася смертельна аварія: водійка легковика втратила керування та врізалася в дерево. 

Раніше ми також інформували, що у Києві працівник автосервісу викрав автомобіль клієнта, після чого потрапив у ДТП на чужому авто

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
