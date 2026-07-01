Жара не спадает: прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 2 июля, ожидается с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют продолжение жары. В частности, температура воздуха поднимется до +34 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 2 июля
В течение суток осадков не будет. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +18...+23 °C, днём +29...+34 °C;
- в Киеве ночью +20...+22 °C, днём +30...+32 °C.
Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода — ливень, гроза, молния и сильные порывы ветра. В результате были зафиксированы случаи падения деревьев, рекламного щита и другие повреждения.
Из-за непогоды больше всего пострадал Оболонский район, где повреждены автомобили. Кроме того, фиксировались локальные подтопления.
А в Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар. Из-за жары и сильных порывов ветра тушение пожара проходит в крайне сложных условиях.
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