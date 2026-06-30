Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Жара не утихнет: киевлян предупредили о пожарной опасности завтра

Жара не утихнет: киевлян предупредили о пожарной опасности завтра

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 18:30
Погода в Киеве 1 июля — объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Люди стоят в тени в сильную жару. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

В Киеве и Киевской области 1 июля ожидается жаркая и сухая погода. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, а также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 1 июля

Завтра в течение дня в Киеве будет преобладать ветер восточного направления со скоростью 5–10 м/с. Осадков 1 июля не ожидается.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +18…+23 °C, а днем воздух прогреется до +29…+34 °C. В столице ночью ожидается +21…+23 °C, днём — +31…+33 °C.

Пожарная опасность в Киеве 1 июля

В Укргидрометцентре предупредили, что 1 июля в большинстве районов области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также:
Погода Київ 1 липня
Прогноз пожарной опасности по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода. В некоторых районах столицы падали деревья, в частности, на припаркованные автомобили.

Больше всего пострадал Оболонский район города. Там фиксировали падение деревьев, повреждения автомобилей и локальные подтопления. Сейчас время коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия стихии.

погода Киев жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации