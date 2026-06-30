Погода в Киеве 1 июля — объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Люди стоят в тени в сильную жару. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

В Киеве и Киевской области 1 июля ожидается жаркая и сухая погода. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, а также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 1 июля

Завтра в течение дня в Киеве будет преобладать ветер восточного направления со скоростью 5–10 м/с. Осадков 1 июля не ожидается.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +18…+23 °C, а днем воздух прогреется до +29…+34 °C. В столице ночью ожидается +21…+23 °C, днём — +31…+33 °C.

Пожарная опасность в Киеве 1 июля

В Укргидрометцентре предупредили, что 1 июля в большинстве районов области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз пожарной опасности по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода. В некоторых районах столицы падали деревья, в частности, на припаркованные автомобили.

Больше всего пострадал Оболонский район города. Там фиксировали падение деревьев, повреждения автомобилей и локальные подтопления. Сейчас время коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия стихии.