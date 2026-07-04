Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Жара отступила: синоптики предупредили о дождях в Киевской области завтра

Жара отступила: синоптики предупредили о дождях в Киевской области завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 23:56
Погода в Киеве завтра, 5 июля: прогноз от Укргидрометцентра
Девушка бежит под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве завтра, 5 июля, будет комфортной для прогулок. Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха достигнет +26 °C, однако местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 5 июля

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Киевской области. При этом днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западного направления, скорость которого не превысит 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью ожидается на уровне +11...+16 °C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в диапазоне +21...+26 °C. В столице ночью прогнозируют +14...+16 °C, а днем воздух может прогреться до +22...+24 °C.

Жара отступила: синоптики предупредили о дождях в Киевской области завтра - фото 1
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 5 июля, от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на ГСЧС Украины, что спасатели почти ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, за исключением огня в двух очагах. Сотрудники ГСЧС заверили, что ситуация под контролем. В то же время они сообщили, что тушение затрудняется отсутствием достаточных источников водоснабжения поблизости, из-за чего приходится доставлять воду из других отдаленных мест.

Читайте также:

Также Новини.LIVE рассказали со ссылкой на врача-пульмонолога Ростислава Любевича в эфире День.LIVE, как уберечь здоровье от загрязненного воздуха, в частности, после российских обстрелов и экосистемных пожаров. По словам эксперта, следует ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери и пользоваться кондиционерами с фильтрами. Если же нельзя избежать выхода на улицу, следует пользоваться респираторами или защитными масками.

Ваша пробная версия Premium истекла

дождь прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации