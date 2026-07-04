Погода в Киеве завтра, 5 июля: прогноз от Укргидрометцентра

Девушка бежит под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве завтра, 5 июля, будет комфортной для прогулок. Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха достигнет +26 °C, однако местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 5 июля

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Киевской области. При этом днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западного направления, скорость которого не превысит 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью ожидается на уровне +11...+16 °C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в диапазоне +21...+26 °C. В столице ночью прогнозируют +14...+16 °C, а днем воздух может прогреться до +22...+24 °C.

Прогноз погоды в Киеве на завтра, 5 июля, от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на ГСЧС Украины, что спасатели почти ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, за исключением огня в двух очагах. Сотрудники ГСЧС заверили, что ситуация под контролем. В то же время они сообщили, что тушение затрудняется отсутствием достаточных источников водоснабжения поблизости, из-за чего приходится доставлять воду из других отдаленных мест.

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Также Новини.LIVE рассказали со ссылкой на врача-пульмонолога Ростислава Любевича в эфире День.LIVE, как уберечь здоровье от загрязненного воздуха, в частности, после российских обстрелов и экосистемных пожаров. По словам эксперта, следует ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери и пользоваться кондиционерами с фильтрами. Если же нельзя избежать выхода на улицу, следует пользоваться респираторами или защитными масками.