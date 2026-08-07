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Главная Киев Жара постепенно спадает: прогноз погоды в Киеве на завтра

Жара постепенно спадает: прогноз погоды в Киеве на завтра

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Дата публикации 7 августа 2026 16:09
Погода в Киеве 8 августа: дожди и грозы
Летом люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве 8 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют в столице дожди и грозы. Днем температура воздуха в Киеве составит +25...+27 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве на 8 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, 8 августа в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. В регионе ожидаются умеренные дожди, а ночью местами по области возможны значительные осадки и грозы.

Ветер будет северный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +18...+23 °C, а днём — +24...+29 °C.

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В Киеве ночью температура будет около +20 °C, а днём воздух прогреется до +25...+27 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на водоемах Киевской области с начала года погибли 35 человек, ещё 12 человек удалось спасти. В ГСЧС отметили, что основными причинами трагедий стали нарушение правил безопасности, купание в нетрезвом состоянии и отсутствие присмотра за детьми. Спасатели призывают отдыхать только в отведенных местах и соблюдать правила поведения у воды.

Новини.LIVE также сообщали, что по состоянию на 7 августа цены на топливо на АЗС Киева существенно не изменились. Стоимость бензина, дизельного топлива и газа в популярных сетях SOCAR, UPG и OKKO осталась на прежнем уровне. Самым дорогим топливом остается премиальное дизельное топливо, тогда как цены на А-95 различаются в зависимости от оператора.

Киев Укргидрометцентр погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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