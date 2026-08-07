Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Спека поступово спадає: погода у Києві на завтра

Спека поступово спадає: погода у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 16:09
Погода у Києві 8 серпня: дощі та грози
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві 8 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують у столиці дощі та грози. Вдень температура повітря у Києві становитиме +25...+27 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві на 8 серпня

За прогнозом Укргідрометцентру, 8 серпня у Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. У регіоні очікуються помірні дощі, а вночі місцями по області можливі значні опади та грози.

Вітер буде північний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме +18...+23 °C, а вдень — +24...+29 °C.

Читайте також:

У Києві вночі температура буде близько +20 °C, а вдень повітря прогріється до +25...+27 °C.

null
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на водоймах Київщини з початку року загинули 35 людей, ще 12 осіб вдалося врятувати. У ДСНС зазначили, що основними причинами трагедій стали порушення правил безпеки, купання у нетверезому стані та відсутність нагляду за дітьми. Рятувальники закликають відпочивати лише у визначених місцях і дотримуватися правил поведінки біля води.

Новини.LIVE також писали, що станом на 7 серпня ціни на пальне на АЗС Києва суттєво не змінилися. Вартість бензину, дизеля та газу на популярних мережах SOCAR, UPG і OKKO залишилася на попередньому рівні. Найдорожчим паливом залишається преміальне дизельне пальне, тоді як ціни на А-95 відрізняються залежно від оператора.

Київ Укргідрометцентр погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації