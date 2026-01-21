Блэкаут в Киеве - какая сейчас ситуация со светом в столице

Работают энергетики. Фото: Алексей Кулеба

В Киеве сохраняется сложная ситуация с электро- и теплоснабжением из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Энергетики, представители городской власти и правительства сообщают об аварийном режиме работы системы, экстренных отключениях и постепенном восстановлении.

Какова сейчас ситуация с энергетикой в Киеве — читайте в материале Новини.LIVE.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной, а в Киеве продолжают действовать экстренные отключения.

В то же время, по его словам, энергетики разработали технические решения, которые позволят перейти к жестким, но прогнозируемым графикам в ближайшие дни. Он также отметил, что в течение дня над восстановлением света и тепла работали 160 бригад, а ночью будет задействовано еще 52.

Отдельно министр сообщил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации, однако без отопления остаются 3261 дом. В городе работают 124 генератора и развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Заявление Алексея Кулебы относительно отключений в Киеве

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что ситуация в Киеве остается сложной, однако за день удалось восстановить теплоснабжение примерно в 800 домах.

По состоянию на сейчас без тепла остаются более 3 200 многоэтажек, больше всего пострадали Печерский, Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Соломенский районы.

Для ускорения восстановления привлечено 160 дополнительных ремонтных бригад, работы продолжаются круглосуточно. Также для поддержки больниц, роддомов и Пунктов Незламности задействовано 69 мобильных котельных.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Что говорят в ДТЭК

В компании объяснили, что графики отключений в Киеве пока не действуют из-за глубокого аварийного состояния энергосистемы и недостатка электроэнергии. По их словам, питание подается в ручном режиме в зависимости от текущего состояния сети, из-за чего отключения могут быть неравномерными и длительными.

" Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз огорчают неравномерностью. Нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам. Свет держится", — добавили в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Сергей Коваленко прокомментировал ситуацию

Руководитель компании Yasno сообщил, что в Киеве продолжаются экстренные отключения, а графики не действуют. Он отметил, что после последнего обстрела более 40 тысяч клиентов в Днепровском и Деснянском районах остаются без электроснабжения.

В Днепре, по его словам, применяются до 4,5 очередей одновременно, а промежутки между отключениями могут превышать семь часов из-за повреждения и перегрузки сетей.

"Будем держаться. Мы уже прошли большую половину зимы. По прогнозам, морозы постепенно будут спадать, и это должно облегчить ситуацию", — добавил Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Заявление КГВА относительно ситуации со светом

В Киевской городской военной администрации заявили, что возвращение наземного электротранспорта к полноценной работе затрудняют многочисленные аварии и погодные условия.

По словам пресс-секретаря КГВА Екатерины Поп, поставщики услуг электроснабжения пока определяют темпы восстановления, а из-за сложности ремонтов в таких условиях быстрое возвращение транспорта пока невозможно.

"Но очевидно нынешняя тенденция не способствует пока тому, чтобы быстро восстановить наземный электротранспорт", — отметила Поп в эфире телемарафона.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе уже завтра начнут восстанавливать теплоснабжение в дома, пострадавшие в результате обстрелов России 9 и 20 января.

А также стало известно, что Укрэнерго ввело аварийные отключения во многих областях Украины.