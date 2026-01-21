Блекаут у Києві - яка наразі ситуація зі світлом у столиці

Працюють енергетики. Фото: Олексій Кулеба

У Києві зберігається складна ситуація з електро- та теплопостачанням через пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики, представники міської влади та уряду повідомляють про аварійний режим роботи системи, екстрені відключення та поступове відновлення.

Яка наразі ситуація із енергетикою у Києві — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що ситуація у Києві залишається складною, проте за день вдалося відновити теплопостачання приблизно у 800 будинках.

Станом на зараз без тепла залишаються понад 3 200 багатоповерхівок, найбільше постраждали Печерський, Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Солом’янський райони.

Для прискорення відновлення залучено 160 додаткових ремонтних бригад, роботи тривають цілодобово. Також для підтримки лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.

Пост Кулеби. Фото: скриншот

Шмигаль зробив заяву щодо енергетики у Києві

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, а в Києві продовжують діяти екстрені відключення.

Водночас, за його словами, енергетики розробили технічні рішення, які дозволять перейти до жорстких, але прогнозованих графіків у найближчі дні. Він також зазначив, що протягом дня над відновленням світла та тепла працювали 160 бригад, а вночі буде задіяно ще 52.

Окремо міністр повідомив, що вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації, однак без опалення залишаються 3261 будинок. У місті працюють 124 генератори та розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Що кажуть у ДТЕК

У компанії пояснили, що графіки відключень у Києві наразі не діють через глибокий аварійний стан енергосистеми та нестачу електроенергії. За їхніми словами, живлення подається у ручному режимі залежно від поточного стану мережі, через що відключення можуть бути нерівномірними та тривалими.

" Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю. Ніде у світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків. Світло тримається", — додали у повідомленні.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Сергій Коваленко прокоментував ситуацію

Керівник компанії Yasno повідомив, що в Києві продовжуються екстрені відключення, а графіки не діють. Він зазначив, що після останнього обстрілу понад 40 тисяч клієнтів у Дніпровському та Деснянському районах залишаються без електропостачання.

У Дніпрі, за його словами, застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки між відключеннями можуть перевищувати сім годин через пошкодження та перевантаження мереж.

"Тримаймось. Ми вже пройшли більшу половину зими. За прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію", — додав Коваленко.

Пост Коваленка. Фото: скриншот

Заява КМВА щодо ситуації зі світлом

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що повернення наземного електротранспорту до повноцінної роботи ускладнюють численні аварії та погодні умови.

За словами речниці КМВА Катерини Поп, надавачі послуг електропостачання наразі визначають темпи відновлення, а через складність ремонтів у таких умовах швидке повернення транспорту поки що неможливе.

"Але вочевидь нинішня тенденція не сприяє поки що тому, щоб швидко відновити наземний електротранспорт", — зазначила Поп в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті вже завтра почнуть відновлювати теплопостачання в будинки, які постраждали в результаті обстрілів Росії 9 та 20 січня.

А також стало відомо, що Укренерго запровадило аварійні відключення у багатьох областях України.