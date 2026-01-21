Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве начнут восстанавливать отопление ночью — в каких домах

В Киеве начнут восстанавливать отопление ночью — в каких домах

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:37
В Киеве восстановят теплоснабжение ночью 22 января в домах, пострадавших 9 и 20 января
Женщина греет руки на батарее. Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В Киеве начнут восстанавливать теплоснабжение в дома, которые пострадали в результате обстрелов России 9 и 20 января. Это случится в ночь на 22 января.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Когда и кому восстановят отопление в Киеве

"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды — 9-го и 20-го января. Таких домов на данный момент 3260", — отметил городской голова.

Мэр уточнил, что нужно примерно двое суток, чтобы тепло попало в дома жителей столицы. Зато водоснабжение уже всем восстановили.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", — добавил Кличко.

В Киеве начнут восстанавливать отопление ночью — в каких домах - фото 1
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что с теплоснабжением в Киеве критическая ситуация. По его словам, чтобы восстановить отопление нужно несколько дней.

Также мы рассказывали, как выживают киевляне в многоэтажках без тепла и света. У жильцов массово прорывает батареи, из-за отсутствия отопления вынуждены пользоваться газовыми обогревателями, что опасно.

Виталий Кличко Киев теплоснабжение отопление дом
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации