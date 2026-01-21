В Киеве восстановят теплоснабжение ночью 22 января в домах, пострадавших 9 и 20 января

Женщина греет руки на батарее. Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В Киеве начнут восстанавливать теплоснабжение в дома, которые пострадали в результате обстрелов России 9 и 20 января. Это случится в ночь на 22 января.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Когда и кому восстановят отопление в Киеве

"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды — 9-го и 20-го января. Таких домов на данный момент 3260", — отметил городской голова.

Мэр уточнил, что нужно примерно двое суток, чтобы тепло попало в дома жителей столицы. Зато водоснабжение уже всем восстановили.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", — добавил Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что с теплоснабжением в Киеве критическая ситуация. По его словам, чтобы восстановить отопление нужно несколько дней.

Также мы рассказывали, как выживают киевляне в многоэтажках без тепла и света. У жильцов массово прорывает батареи, из-за отсутствия отопления вынуждены пользоваться газовыми обогревателями, что опасно.