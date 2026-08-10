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Главная Киев Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение

Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 16:26
Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение
Киевская городская прокуратура. Фото иллюстративное: Богдан Цимейко/Facebook

В Киеве мужчине заочно предъявили подозрение в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, он на протяжении многих лет преследовал женщин, с которыми знакомился, и пытался получить доступ к их личным аккаунтам.

Об этом сообщили в Соломенской окружной прокуратуре Киева, передает Новини.LIVE.

Как мужчина преследовал женщин

Потерпевшими по делу на данный момент признаны 11 женщин, с которыми подозреваемый знакомился в разные годы, начиная с 2017-го. После того как они прекращали общение, мужчина продолжал отправлять им сообщения, искал их страницы в соцсетях и собирал информацию об их привычках и предпочтениях.

Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение - фото 1
Переписка подозреваемого з потерпевшими. Фото: Киевская городская прокуратура
Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение - фото 2
Переписка подозреваемого з потерпевшими. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным правоохранителей, впоследствии он пытался получить доступ к учетным записям потерпевших в онлайн-банкинге, мессенджерах, мобильных приложениях, сервисах доставки и такси. Женщины при этом регулярно получали уведомления о попытках входа в их аккаунты.

Некоторым потерпевшим мужчина якобы угрожал обнародовать их личную информацию. Также он заказывал на их номера телефонов и адреса дорогие товары.

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Подозреваемый находится за границей

По информации прокуратуры, в феврале 2024 года мужчина выехал за пределы Украины и с тех пор не возвращался. Его объявили в розыск.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 182 Уголовного кодекса Украины — незаконный сбор, хранение и использование конфиденциальной информации о лице.

Правоохранители также призывают обращаться в Соломенское управление полиции Киева, если другие люди стали жертвами аналогичных действий этого мужчины.

Ранее Новини.LIVE писали, что компания, связанная со скандалом вокруг бывшего директора киевского метрополитена Виктора Брагинского, вновь получила государственные подряды на миллионы гривен. Также сообщалось об опасном инциденте в Киеве, где автомобиль вместе с женщиной и ребенком провалился под асфальт.

Также Новини.LIVE сообщали об опасном инциденте в Киеве, где автомобиль провалился под асфальт. В салоне находились женщина и ребенок, которые едва не оказались в провале. Инцидент произошел из-за обвала дорожного покрытия, а на месте происшествия работали соответствующие службы.

Киев прокуратура подозрение
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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