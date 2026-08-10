Житель Киева годами преследовал 11 женщин: мужчине предъявили подозрение

Киевская городская прокуратура. Фото иллюстративное: Богдан Цимейко/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Киеве мужчине заочно предъявили подозрение в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, он на протяжении многих лет преследовал женщин, с которыми знакомился, и пытался получить доступ к их личным аккаунтам.

Об этом сообщили в Соломенской окружной прокуратуре Киева, передает Новини.LIVE.

Как мужчина преследовал женщин

Потерпевшими по делу на данный момент признаны 11 женщин, с которыми подозреваемый знакомился в разные годы, начиная с 2017-го. После того как они прекращали общение, мужчина продолжал отправлять им сообщения, искал их страницы в соцсетях и собирал информацию об их привычках и предпочтениях.

Переписка подозреваемого з потерпевшими. Фото: Киевская городская прокуратура

Переписка подозреваемого з потерпевшими. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным правоохранителей, впоследствии он пытался получить доступ к учетным записям потерпевших в онлайн-банкинге, мессенджерах, мобильных приложениях, сервисах доставки и такси. Женщины при этом регулярно получали уведомления о попытках входа в их аккаунты.

Некоторым потерпевшим мужчина якобы угрожал обнародовать их личную информацию. Также он заказывал на их номера телефонов и адреса дорогие товары.

Подозреваемый находится за границей

По информации прокуратуры, в феврале 2024 года мужчина выехал за пределы Украины и с тех пор не возвращался. Его объявили в розыск.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 182 Уголовного кодекса Украины — незаконный сбор, хранение и использование конфиденциальной информации о лице.

Правоохранители также призывают обращаться в Соломенское управление полиции Киева, если другие люди стали жертвами аналогичных действий этого мужчины.

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