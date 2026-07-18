Жителей Киева предупредили о дождях и грозах: прогноз погоды на завтра

Девушка охлаждается в жару. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В Киеве и Киевской области 19 июля сохранится теплая летняя погода, однако без полностью ясного неба не обойдется. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве на 19 июля

По прогнозу синоптиков, ночь в столице и области пройдет без существенных осадков. В то же время в дневные часы из-за нестабильных атмосферных процессов местами могут пройти кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Несмотря на возможные осадки, температура воздуха останется комфортно летней.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +13…+18 °C, а днем воздух прогреется до +26…+31 °C.

В Киеве ночная температура составит +15…+17 °C. Днем в столице будет жарко — около +29…+31 °C.

Метеорологи советуют учитывать возможность кратковременных изменений погоды при планировании отдыха или поездок. Из-за высокой температуры стоит позаботиться о защите от солнца, а в случае грозы — избегать открытых мест.

В целом 19 июля, в воскресенье, Киевская область останется в зоне летней жары: жара сохранится, однако ее периодически будут прерывать локальные дожди и грозовые облака.

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