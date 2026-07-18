Эксперт раскрыл реальную стоимость льготных перевозок в Киеве

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов назвал, сколько на самом деле стоит одна льготная поездка в Киеве. По его словам, она обходится от 44 до 64 гривен.

Об этом Дмитрий Беспалов рассказал в эфире "Київського часу".

Льготный проезд в Киеве

Беспалов отметил, что, хотя для льготников проезд является бесплатным, перевозчик все равно несет расходы:

44 грн в наземном транспорте;

64 грн в метро.

"То есть каждый раз, когда льготник едет куда-то, это обходится перевозчику, а значит, громаде, в 44 и 64 гривны соответственно", — говорит он.

Беспалов подчеркнул, что эти расходы следует учитывать при определении объемов финансирования общественного транспорта и расчете компенсаций за перевозку льготников.

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Как писали Новини.LIVE, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что повышение тарифа на проезд в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен может изменить привычки пассажиров — они будут чаще выбирать маршрутки.

Кроме того, Беспалов сообщал, что примерно 57% пользователей общественного транспорта — это льготники, которые не оплачивают проезд. По его словам, повышение стоимости проезда может не оправдать ожиданий городских властей и обернуться финансовыми потерями.