Жители Киевщины могут слышать сильные взрывы сегодня: что произошло
28 августа 2023 09:58
Взрывные работы. Иллюстративное фото: google.com
Сегодня, 28 августа, жители Киевщины могут слышать взрывы, но без паники. Белоцерковская РВА будет проводить плановые взрывные работы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Плановые взрывные работы
С 12:00 до 17:00 на Шамраевском месторождении гранитов будут проводиться плановые взрывные работы.
"В этой связи возможно слышать взрывы. Жителей призывают сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.