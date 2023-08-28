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Жители Киевщины могут слышать сильные взрывы сегодня: что произошло

28 августа 2023 09:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Жители Киевщины могут слышать сильные взрывы сегодня: что произошло
Взрывные работы. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 28 августа, жители Киевщины могут слышать взрывы, но без паники. Белоцерковская РВА будет проводить плановые взрывные работы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Плановые взрывные работы

С 12:00 до 17:00 на Шамраевском месторождении гранитов будут проводиться плановые взрывные работы.

"В этой связи возможно слышать взрывы. Жителей призывают сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

 

В Киевской области пройдут плановые взрывные работы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.

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