Жителі Київщини можуть чути сильні вибухи сьогодні: що сталось
28 серпня 2023 09:58
Вибухові роботи. Ілюстративне фото: google.com
Сьогодні, 28 серпня, мешканці Київщини можуть чути вибухи, однак без паніки. Білоцерківська РВА проводитиме планові вибухові роботи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Планові вибухові роботи
Зазначається, що з 12:00 до 17:00 на Шамраївському родовищі гранітів будуть проводитись планові вибухові роботи.
"У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.