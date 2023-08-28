Жителі Київщини можуть чути сильні вибухи сьогодні: що сталось

Вибухові роботи. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 28 серпня, мешканці Київщини можуть чути вибухи, однак без паніки. Білоцерківська РВА проводитиме планові вибухові роботи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Планові вибухові роботи

Зазначається, що з 12:00 до 17:00 на Шамраївському родовищі гранітів будуть проводитись планові вибухові роботи.

"У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій", — йдеться в повідомленні.

На Київщині пройдуть планові вибухові роботи. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.