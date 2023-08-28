Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Жителі Київщини можуть чути сильні вибухи сьогодні: що сталось arrow

Жителі Київщини можуть чути сильні вибухи сьогодні: що сталось

28 серпня 2023 09:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Жителі Київщини можуть чути сильні вибухи сьогодні: що сталось
Вибухові роботи. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 28 серпня, мешканці Київщини можуть чути вибухи, однак без паніки. Білоцерківська РВА проводитиме планові вибухові роботи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Планові вибухові роботи

Зазначається, що з 12:00 до 17:00 на Шамраївському родовищі гранітів будуть проводитись планові вибухові роботи.

"У зв'язку з цим можливо чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій", — йдеться в повідомленні.

 

На Київщині пройдуть планові вибухові роботи. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз