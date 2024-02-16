Жителей Киева призывали не покупать первоцветы — какая причина

Мужчина продает подснежники. Фото: УНИАН

Городские власти Киева призвали горожан не продавать и не покупать первоцветы. Киевлянам напомнили, что торговля редкими растениями карается штрафом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу, 16 февраля.

Какие штрафы за торговлю редкими растениями

"Городские власти призывают киевлян не покупать первоцветы и напоминают о штрафах за торговлю редкими растениями", — говорится в сообщении КГГА.

Киевлянам напоминают, что первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений. Большинство — подснежники, подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава — занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. Торговля этими цветами карается штрафом от 1700 до 3655 грн.

"Массовое уничтожение первоцветов для продажи приводит к уменьшению их количества в природе, а также чревато их полным уничтожением", — говорят в ведомстве.

Скриншот сообщения КМДВА в Telegram

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