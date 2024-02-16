Жителів Києва закликали не купувати первоцвіти — яка причина

Чоловік продає підсніжники. Фото: УНІАН

Міська влада Києва закликала містян не продавати та не купувати первоцвіти. Киянам нагадали, що торгівля рідкісними рослинами карається штрафом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 16 лютого.

Які штрафи за торгівлю рідкісними рослинами

"Міська влада закликає киян не купувати первоцвіти та нагадує про штрафи за торгівлю рідкісними рослинами", — йдеться у повідомленні КМДА.

Киянам нагадують, що первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин. Більшість — підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава — занесені до Червоної книги України та охороняються законом. Торгівля цими квітами карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

"Масове знищення первоцвітів для продажу призводить до зменшення їхньої кількості у природі, а також загрожує їхнім повним знищенням", — кажуть у відомстві.

Скриншот допису КМДВА у Telegram

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