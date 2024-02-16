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Жителів Києва закликали не купувати первоцвіти — яка причина

16 лютого 2024 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Жителів Києва закликали не купувати первоцвіти — яка причина
Чоловік продає підсніжники. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міська влада Києва закликала містян не продавати та не купувати первоцвіти. Киянам нагадали, що торгівля рідкісними рослинами карається штрафом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 16 лютого. 

Які штрафи за торгівлю рідкісними рослинами 

"Міська влада закликає киян не купувати первоцвіти та нагадує про штрафи за торгівлю рідкісними рослинами", — йдеться у повідомленні КМДА. 

Киянам нагадують, що первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин. Більшість — підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава — занесені до Червоної книги України та охороняються законом. Торгівля цими квітами карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

"Масове знищення первоцвітів для продажу призводить до зменшення їхньої кількості у природі, а також загрожує їхнім повним знищенням", — кажуть у відомстві. 

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Скриншот допису КМДВА у Telegram

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, скільки коштували квіти в Києві на День закоханих та чи змінилась їхня вартість після свята. 

Також ми повідомляли, які квіти потрібно сіяти на розсаду у лютому, щоб отримати дивовижний результат навесні.

Київ
КМДА
штрафи
квіти
продаж

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