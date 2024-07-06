В Киевской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности
Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram в субботу, 6 июля.
Предупреждение о пожарной опасности
В ОВА отметили, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.
Напомним, погода в Украине 7 июля будет в основном жаркой. В то же время с завтрашнего дня начнется постепенный рост температурных показателей.
Также метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание
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