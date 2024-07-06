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Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности

6 июля 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram в субботу, 6 июля.

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Предупреждение о пожарной опасности

В ОВА отметили, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Прогноз пожарной опасности в Киевской области
Прогноз пожарной опасности в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр
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Пост КОВА. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 7 июля будет в основном жаркой. В то же время с завтрашнего дня начнется постепенный рост температурных показателей.

Также метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание

погода пожар Киевская область пожарная опасность спасатели

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