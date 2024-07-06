В Киевской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram в субботу, 6 июля.

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Предупреждение о пожарной опасности

В ОВА отметили, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Прогноз пожарной опасности в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Пост КОВА. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 7 июля будет в основном жаркой. В то же время с завтрашнего дня начнется постепенный рост температурных показателей.

Также метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание