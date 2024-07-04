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Пожежа на Подолі в Києві — ексклюзивні фото Новини.LIVE

4 липня 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пожежа на Подолі в Києві 4 липня — фоторепортаж Новини.LIVE
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві в Подільському районі вдень, 4 липня, сталася пожежа. Горить двоповерхова складська будівля зі зберігання газових балонів. 

На місці події побували Новини.LIVE.

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Пожежа на Подолі в Києві

У ДСНС зазначили, що орієнтовна площа загоряння 500 кв. м. Відомо, що вогонь розповсюдився на сусідні склади. 

Пожежа у Києві 4 липня
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE
Пожежа на Подолі
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники майже загасили полум'я. 

Пожежа на Подолі у Києві сьогодні
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE
Пожежа в Києві 4 липня
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

"Попередньо, без жертв і постраждалих", — додали в ДСНС.

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Києві біля Поштової площі сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння сталося неподалік від фунікулера.

Раніше у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка". Попередньо, вибухнув генератор чи акумулятор під час вимкнення електрики. 

Київ пожежа ДСНС рятувальники вогонь

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