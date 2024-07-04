Пожежа на Подолі в Києві 4 липня — фоторепортаж Новини.LIVE

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

У Києві в Подільському районі вдень, 4 липня, сталася пожежа. Горить двоповерхова складська будівля зі зберігання газових балонів.

На місці події побували Новини.LIVE.

Читайте також:

Пожежа на Подолі в Києві

У ДСНС зазначили, що орієнтовна площа загоряння 500 кв. м. Відомо, що вогонь розповсюдився на сусідні склади.

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники майже загасили полум'я.

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

"Попередньо, без жертв і постраждалих", — додали в ДСНС.

Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Києві біля Поштової площі сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння сталося неподалік від фунікулера.

Раніше у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка". Попередньо, вибухнув генератор чи акумулятор під час вимкнення електрики.