Пожежа на Подолі в Києві 4 липня — фоторепортаж Новини.LIVE

Пожежа на Подолі в Києві — ексклюзивні фото Новини.LIVE
4 липня 2024 17:21
Ліквідація пожежі на Подолі в Києві 4 липня. Фото: Новини.LIVE
У Києві в Подільському районі вдень, 4 липня, сталася пожежа. Горить двоповерхова складська будівля зі зберігання газових балонів.
На місці події побували Новини.LIVE.
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Пожежа на Подолі в Києві
У ДСНС зазначили, що орієнтовна площа загоряння 500 кв. м. Відомо, що вогонь розповсюдився на сусідні склади.
Рятувальники майже загасили полум'я.
"Попередньо, без жертв і постраждалих", — додали в ДСНС.
Нагадаємо, в Києві біля Поштової площі сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння сталося неподалік від фунікулера.
Раніше у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка". Попередньо, вибухнув генератор чи акумулятор під час вимкнення електрики.
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