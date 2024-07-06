У Київській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку
6 липня 2024 18:09
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram у суботу, 6 липня.
Читайте також:
Попередження про пожежну небезпеку
В ОВА зазначили, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.
Нагадаємо, погода в Україні 7 липня буде переважно спекотною. Водночас відзавтра розпочнеться поступове зростання температурних показників.
Також метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.
Читайте Новини.LIVE!