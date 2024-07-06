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Жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку

6 липня 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram у суботу, 6 липня.

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Попередження про пожежну небезпеку

В ОВА зазначили, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.

Прогноз пожежної небезпеки по Київській області
Прогноз пожежної небезпеки по Київській області. Фото: Укргідрометцентр
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Допис КОВА. Фото: скриншот 

Нагадаємо, погода в Україні 7 липня буде переважно спекотною. Водночас відзавтра розпочнеться поступове зростання температурних показників. 

Також метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

погода пожежа Київська область пожежна небезпека рятувальники

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