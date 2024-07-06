У Київській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Жителів Київської області попередили про пожежну небезпеку. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram у суботу, 6 липня.

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Попередження про пожежну небезпеку

В ОВА зазначили, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.

Прогноз пожежної небезпеки по Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Допис КОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 7 липня буде переважно спекотною. Водночас відзавтра розпочнеться поступове зростання температурних показників.

Також метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.