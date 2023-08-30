Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Живут бездомные: в сети показали, как выглядит укрытие в столичном НАУ arrow

Живут бездомные: в сети показали, как выглядит укрытие в столичном НАУ

30 августа 2023 23:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Живут бездомные: в сети показали, как выглядит укрытие в столичном НАУ
Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обнародовала фото укрытия в киевском Национальном авиационном университете. Так, помещение вообще не соответствует состоянию безопасности, более того там живут бездомные и недавно был пожар.

Соответствующее сообщение Семенова обнародовала в Facebook.

Читайте также:

Укрытие в НАУ

"Укрытие в Национальном авиационном университете. В укрытии живут бездомные, вчера там был пожар. Послезавтра 1 сентября", — написала депутат.

Также она отметила в сообщении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового и спросила, что МОН думает о безопасности студентов.

Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska
Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska
Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska
Источник: facebook.com/shelevytska

Напомним, что в Киеве в одном из районов произошла жесткая ссора из-за укрытия. Одна из местных жительниц заявила, что начнет караулить хранилище и не будет впускать лиц в нетрезвом состоянии. Однако такую идею не одобрили другие соседи.

Также мы сообщали, что киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям в столичных учебных заведениях. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Добавим, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что на западе страны учебные заведения наиболее оснащены укрытиями. Однако в восточных областях, где ведутся боевые действия, ситуация с хранилищами не столь оптимистична.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 30 августа: атака на Киев, заседание СНБО и "Нептуны" против России

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз