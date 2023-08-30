Живут бездомные: в сети показали, как выглядит укрытие в столичном НАУ

Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обнародовала фото укрытия в киевском Национальном авиационном университете. Так, помещение вообще не соответствует состоянию безопасности, более того там живут бездомные и недавно был пожар.

Соответствующее сообщение Семенова обнародовала в Facebook.

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"Укрытие в Национальном авиационном университете. В укрытии живут бездомные, вчера там был пожар. Послезавтра 1 сентября", — написала депутат.

Также она отметила в сообщении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового и спросила, что МОН думает о безопасности студентов.

Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska

Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska

Вид укрытия в Национальном авиационном университете. Фото: facebook.com/shelevytska

Источник: facebook.com/shelevytska

Напомним, что в Киеве в одном из районов произошла жесткая ссора из-за укрытия. Одна из местных жительниц заявила, что начнет караулить хранилище и не будет впускать лиц в нетрезвом состоянии. Однако такую идею не одобрили другие соседи.

Также мы сообщали, что киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям в столичных учебных заведениях. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Добавим, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что на западе страны учебные заведения наиболее оснащены укрытиями. Однако в восточных областях, где ведутся боевые действия, ситуация с хранилищами не столь оптимистична.