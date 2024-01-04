Жестокое убийство в цветочном магазине — в Киеве задержали подозреваемого

Правоохранитель с задержанным. Фото: Национальная полиция

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины в цветочном магазине. Им оказался 37-летний иностранец, у которого изъяли принадлежащие погибшей кольца.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Жестокое убийство женщины в Киеве

В полиции рассказали, что информация об обнаружении женщины с телесными повреждениями в помещении цветочного магазина поступила на спецлинию "102" утром 2 января. Полицейским удалось воспроизвести хронологию событий и установить личность мужчины, причастного к убийству женщины.

"В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, который начал с ней беседу и через несколько минут ушел с киоска", — рассказали в полиции.

Правоохранители также рассказали, что впоследствии мужчина вернулся в магазин и набросился на женщину. Он хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После этого злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия.

"Одна из версий этого тяжкого преступления — убийство по корыстным мотивам", — отметили в полиции.

фигуранта задержали через сутки после совершенного. Им оказался 37-летний иностранец. У него изъяли три золотых кольца, принадлежавших погибшему.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Национальная полиция

Правоохранители на месте преступления. Фото: Национальная полиция

Полиция производит следственные действия. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.

