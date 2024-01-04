Жорстоке вбивство у квітковому магазині — у Києві затримали підозрюваного

Правоохоронець із затриманим. Фото: Національна поліція

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в жорстокому убивстві жінки у квітковому магазині. Ним виявився 37-річний іноземець, у якого вилучили каблучки, що належали загиблій.

Про це повідомили в Національній поліції.

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В поліції розповіли, що інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину надійшла на спецлінію "102" вранці 2 січня. Поліцейським вдалося відтворити хронологію подій та встановити особу чоловіка, який причетний до вбивства жінки.

"Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску", — розповіли в поліції.

Правохоронці також розповіли, що згодом чоловік повернувся до магазину і накинувся на жінку. Він хаотично завдав їй численні удари ножем по тілу. Після цього зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події.

"Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів", — зазначили в поліції.

фігуранта затримали за добу після скоєного. Ним виявився 37-річний іноземець. У нього вилучили три золоті каблучки, які належали загиблій.

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Національна поліція

Правоохоронці на місці злочину. Фото: Національна поліція

Поліція провідить слідчі дії. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні.

