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Жорстоке вбивство у квітковому магазині — у Києві затримали підозрюваного

4 січня 2024 18:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Жорстоке вбивство у квітковому магазині — у Києві затримали підозрюваного
Правоохоронець із затриманим. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в жорстокому убивстві жінки у квітковому магазині. Ним виявився 37-річний іноземець, у якого вилучили каблучки, що належали загиблій.

Про це повідомили в Національній поліції.

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В поліції розповіли, що інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину надійшла на спецлінію "102" вранці 2 січня. Поліцейським вдалося відтворити хронологію подій та встановити особу чоловіка, який причетний до вбивства жінки.

"Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску", — розповіли в поліції. 

Правохоронці також розповіли, що згодом чоловік повернувся до магазину і накинувся на жінку. Він хаотично завдав їй численні удари ножем по тілу. Після цього зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події.

"Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів", — зазначили в поліції.

фігуранта затримали за добу після скоєного. Ним виявився 37-річний іноземець. У нього вилучили три золоті каблучки, які належали загиблій. 

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

убивство
Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Національна поліція
убивство
Правоохоронці на місці злочину. Фото: Національна поліція
убивство
Поліція провідить слідчі дії. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні. 
 

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