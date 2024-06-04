Синоптики предупредили об опасной погоде в Киеве 5 мая

Желтый уровень опасности — синоптики объявили о предупреждении для Киева
Синоптики Укргидрометцентра предупредили киевлян, что 5 мая в столице будут неблагоприятные погодные условия в виде грозы. Они объявили "желтый" уровень опасности.
Об этом они сообщили в Telegram во вторник, 4 июня.
Какая будет погода и о чем предупредили синоптики
В Укргидрометцентре предупредили киевлян, что 5 июня практически по всей территории столицы пройдут дожди и грозы. Именно поэтому они объявили "желтый" уровень опасности. Дождь будет кратковременным, но грозовым.
Также синоптики предупредили о порывах ветра, достигающих до 10 метров в секунду.
Именно из-за порывов ветра синоптики объявили 1-й, "желтый" уровень опасности.
Рекомендации КГВА во время неблагоприятной погоды
В КГВА дали рекомендации, как следует действовать гражданам во время таких неблагоприятных погодных условий, и напомнили, что:
- во время грозы следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт;
- при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419;
- если упало дерево или сломались ветки — звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
- когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам 101 или 0444303713 (телефон КАРС);
- при травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103;
- в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам 0442783540 или 0504398366.
Напомним, май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 5 июня — будут дожди, но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до более 30 °С.
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