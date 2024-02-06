Жозеп Боррель посетил учебную базу МВД в Киеве — детали
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев во вторник, 6 февраля. Вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко он посетил учебную базу МВД.
Об этом Клименко сообщил в Telegram.
Визит Борреля в учебную базу МВД
"Вместе с господином Боррелем сегодня посетили одну из учебных баз МВД, где инструкторы Консультативной миссии Евросоюза обучают украинских инструкторов среди полицейских и нацгвардейцев", — написал Клименко.
Министр рассказал, что на протяжении нескольких последних недель наши военнослужащие улучшают свои умения в условиях освобожденных территорий. К их задачам относятся поддержание общественного порядка, обнаружение диверсионных групп, очистка земель от мин, а также документирование преступлений.
После прохождения соответствующего обучения, полицейские и члены национальной гвардии будут передавать свой практический опыт тысячам своих сослуживцев.
"Благодарен Жозепу Боррелю за очередной визит в Украину. Непреклонная поддержка и помощь Европейского Союза способствуют освобождению нашей территории от российских оккупантов. Вместе делаем Украину, а значит и Европу, более безопасными", — добавил министр.
Напомним, в Киев утром 6 февраля прибыл с визитом мэр Риги Уилнис Кирсис. Вместе с ним приехала его заместительница Линда Озола.
Также в январе Киев посетил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.
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