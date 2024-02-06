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Жозеп Боррель посетил учебную базу МВД в Киеве — детали

6 февраля 2024 21:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жозеп Боррель посетил учебную базу МВД в Киеве — детали
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава МВД Игорь Клименко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев во вторник, 6 февраля. Вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко он посетил учебную базу МВД.

Об этом Клименко сообщил в Telegram.

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"Вместе с господином Боррелем сегодня посетили одну из учебных баз МВД, где инструкторы Консультативной миссии Евросоюза обучают украинских инструкторов среди полицейских и нацгвардейцев", — написал Клименко.

Министр рассказал, что на протяжении нескольких последних недель наши военнослужащие улучшают свои умения в условиях освобожденных территорий. К их задачам относятся поддержание общественного порядка, обнаружение диверсионных групп, очистка земель от мин, а также документирование преступлений. 

После прохождения соответствующего обучения, полицейские и члены национальной гвардии будут передавать свой практический опыт тысячам своих сослуживцев.

"Благодарен Жозепу Боррелю за очередной визит в Украину. Непреклонная поддержка и помощь Европейского Союза способствуют освобождению нашей территории от российских оккупантов. Вместе делаем Украину, а значит и Европу, более безопасными", — добавил министр.

Напомним, в Киев утром 6 февраля прибыл с визитом мэр Риги Уилнис Кирсис. Вместе с ним приехала его заместительница Линда Озола.

Также в январе Киев посетил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

МВД
Европейский союз
Киев
поездки
полиция
военные
Жозеп Боррель
Игорь Клименко

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