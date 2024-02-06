Жозеп Боррель відвідав навчальну базу МВС у Києві — деталі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова МВС Ігор Клименко. Фото: скриншот

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Київ у вівторок, 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.

Про це Клименко повідомив у Telegram.

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Візит Борреля до навчальної бази МВС

"Разом із паном Боррелем сьогодні відвідали одну з навчальних баз МВС, де інструктори Консультативної місії Євросоюзу навчають українських інструкторів серед поліцейських та нацгвардійців", — написав Клименко.

Міністр розповів, що протягом кількох останніх тижнів наші військовослужбовці покращують свої вміння за умов звільнених територій. До їхніх завдань належать підтримка громадського порядку, виявлення диверсійних груп, очищення земель від мін, а також документування злочинів.

Після проходження відповідного навчання, поліцейські та члени національної гвардії передаватимуть свій практичний досвід тисячам своїх товаришів по службі.

"Завдяки Жозепу Боррелю за черговий візит до України. Непохитна підтримка і допомога Європейського Союзу сприяють звільненню нашої території від російських окупантів. Разом робимо Україну, а значить і Європу, безпечнішими", — додав міністр.

Нагадаємо, до Києва вранці 6 лютого прибув із візитом мер Риги Уілніс Кірсіс. Разом із ним приїхала його заступниця Лінда Озола.

Також у січні Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це його перше офіційне відрядження до України на посаді прем'єра.