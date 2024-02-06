Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Жозеп Боррель відвідав навчальну базу МВС у Києві — деталі arrow

Жозеп Боррель відвідав навчальну базу МВС у Києві — деталі

6 лютого 2024 21:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жозеп Боррель відвідав навчальну базу МВС у Києві — деталі
Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова МВС Ігор Клименко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Київ у вівторок, 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.

Про це Клименко повідомив у Telegram.

Читайте також:

Візит Борреля до навчальної бази МВС

"Разом із паном Боррелем сьогодні відвідали одну з навчальних баз МВС, де інструктори Консультативної місії Євросоюзу навчають українських інструкторів серед поліцейських та нацгвардійців", — написав Клименко.

Міністр розповів, що протягом кількох останніх тижнів наші військовослужбовці покращують свої вміння за умов звільнених територій. До їхніх завдань належать підтримка громадського порядку, виявлення диверсійних груп, очищення земель від мін, а також документування злочинів.

Після проходження відповідного навчання, поліцейські та члени національної гвардії передаватимуть свій практичний досвід тисячам своїх товаришів по службі.

"Завдяки Жозепу Боррелю за черговий візит до України. Непохитна підтримка і допомога Європейського Союзу сприяють звільненню нашої території від російських окупантів. Разом робимо Україну, а значить і Європу, безпечнішими", — додав міністр.

Нагадаємо, до Києва вранці 6 лютого прибув із візитом мер Риги Уілніс Кірсіс. Разом із ним приїхала його заступниця Лінда Озола.

Також у січні Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це його перше офіційне відрядження до України на посаді прем'єра.

МВС
Європейський союз
Київ
поїздки
поліція
військові
Жозеп Боррель
Ігор Клименко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі