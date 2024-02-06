В Киев прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместитель
В Киев утром, 6 февраля, прибыл с визитом мэр Риги Уилнис Кирсис. Вместе с ним приехала его заместительница Линда Озола.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Мэр Риги прибыл в Киев
"Также в Киев прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместитель, моя коллега в прошлом в ПАСЕ Линда Озола. Добро пожаловать!", — написал Гончаренко на своей странице в Telegram.
Уилнис Кирсис является латвийским экономистом, бизнесменом и политиком. С августа 2023 г. он является главой Рижской думы. Также он является депутатом двух созывов Сейма Латвии. Представляет партию "Единство", ранее являвшуюся частью "Партии реформ".
Ранее мы сообщали, что в Киеве побывала министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Напомним, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев с визитом 31 января. В столице она встретилась с представителями украинских властей.
Кроме того, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из США.
Читайте Новини.LIVE!