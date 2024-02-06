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В Киев прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместитель

6 февраля 2024 08:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киев прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместитель
Мэр Риги Уилнис Кирсис. Фото: LSM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киев утром, 6 февраля, прибыл с визитом мэр Риги Уилнис Кирсис. Вместе с ним приехала его заместительница Линда Озола.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Сообщение Гончаренко о прибытии мэра Риги. Фото: скриншот

Мэр Риги прибыл в Киев

"Также в Киев прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместитель, моя коллега в прошлом в ПАСЕ Линда Озола. Добро пожаловать!", — написал Гончаренко на своей странице в Telegram.

Уилнис Кирсис является латвийским экономистом, бизнесменом и политиком. С августа 2023 г. он является главой Рижской думы. Также он является депутатом двух созывов Сейма Латвии. Представляет партию "Единство", ранее являвшуюся частью "Партии реформ".

17 августа 2023 года Вилнис был избран мэром Риги. Перед тем он был исполняющим обязанности главы города.

Ранее мы сообщали, что в Киеве побывала министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев с визитом 31 января. В столице она встретилась с представителями украинских властей.

Кроме того, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из США.

Киев
Латвия
Украина
политики
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