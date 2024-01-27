Из скандального приюта в Киевской области эвакуируют животных

Собаки в скандальном приюте в Киевской области. Фото: npu.gov.ua

В Киевской области прикрывают скандальный приют Dog Help Ukraine. Волонтеры эвакуируют животных.

Об этом говорится в посте зоозащитника животных.

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Автор поста отмечает, что Яна Майборода уже не впервые открывает "приют для животных". Ей помогает главный догхантер страны Святогор.

В 2018 и 2019 годах на Майбороду уже было уголовное производство, однако ее не наказали. После этого она открыла DOG HELP Ukraine original. В приюте страдали также домашние животные, которых отдавали на передержку. Владельцы больше не видели своих любимцев.

В настоящее время снова введено уголовное производство.

Напомним, сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Также мы писали, что в правоохранительные органы Киевской области обратились неравнодушные граждане и сообщили о том, что в одном из приютов в ненадлежащих условиях содержат животных. Кроме того, полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию об вероятном издевательстве над животными в том же приюте.