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Зі скандального притулку у Київській області евакуюють тварин

27 січня 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зі скандального притулку у Київській області евакуюють тварин
Собаки у скандальному притулку в Київській області. Фото: npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області прикривають скандальний притулок Dog help Ukraine. Волонтери евакуюють тварин.

Про це йдеться в дописі зоозахисниці тварин.

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Тварин зі скандального притулку евакуюють 

Автор допису зазначає, що Яна Майборода вже не вперше відкриває "притулок для тварин". Їй допомагає головний догхантер країни Святогор.

У 2018 та 2019 роках на Майбороду вже було кримінальне провадження, однак її не покарали. Після цього вона відкрила DOG HELP Ukraine original. У притулку страждали також домашні тварини, яких віддавали на перетримку. Власнили більше не бачили своїх улюбленців.

Наразі знову впроваджено кримінальне провадження.

Нагадаємо, мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Також ми писали, що до правоохоронних органів Київської області звернулися небайдужі громадяни та повідомили про те, що в одному з притулків в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію про імовірне знущання над тваринами в тому ж притулку.

евакуація
тварини
Київська область
волонтери

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