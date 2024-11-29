Обстрел Киева 29 ноября 2024 года - повреждено медучреждение

Появились фото последствий ночной атаки РФ на Киев
В четверг поздно вечером, 29 ноября, российские военные предприняли очередную попытку атаковать Киев дронами. В результате атаки в Днепровском районе зафиксировано падение БпЛА, повреждено здание, есть пострадавший.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Киева.
Последствия атаки РФ по Киеву
"28 ноября, в 23:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания", — говорилось в сообщении ночью.
В ГСЧС уточнили, что по прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате падения дрона на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошли повреждения объекта. В частности, наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон.
"На момент прибытия пожарных — возгорания не наблюдалось. Бригадой скорой госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом — контузия", — резюмировали в ГСЧС.
В то же время в КГВА тоже подтвердили, что поврежденным зданием является медицинское учреждение. У пострадавшего обнаружили закрытый перелом левой бедренной кости.
Кроме того, было обнаружено повреждение остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.
Напомним, что вчера дважды были слышны звуки взрывов в Киеве. В городе из-за атаки дронов звучала тревога.
Также взрывы прогремели в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские цели.
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