Обстріл Києва 29 листопада 2024 року — пошкоджено медзаклад

Наслідки атаки БпЛА по Дніпровському району Києва. Фото: ДСНС Києва

У четвер пізно ввечері, 29 листопада, російські військові здійснили чергову спробу атакувати Київ дронами. Внаслідок атаки у Дніпровському районі зафіксовано падіння БпЛА, пошкоджено будівлю, є постраждалий.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС Києва.

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"28 листопада, о 23:15 на лінію "101"надійшло повідомлення про те, що внаслідок влучання ворожого БпЛА сталось загоряння зовнішньої обшивки будівлі", — йшлося у повідомленні вночі.

Пошкоджений медзаклад у Дніпровському районі Києва. Фото: ДСНС Києва

У ДСНС уточнили, що після прибуття на місце події рятувальники встановили, що внаслідок падіння дрону на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячою поліклініки, сталися пошкодження об'єкта. Зокрема, зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон.

"На момент прибуття вогнеборців — загоряння не спостерігалось. Бригадою швидкої госпіталізовано охоронця медзакладу, з попереднім діагнозом — контузія", — резюмували у ДСНС.

Пошкоджений медзаклад у Дніпровському районі Києва. Фото: КМВА

Водночас у КМВА теж підтвердили, що пошкодженою будівлею є медичний заклад. У постраждалого виявили закритий перелом лівої стегнової кістки.

Крім того, було виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів у трьох багатоповерхових житлових будинках навколо.

Нагадаємо, що вчора двічі було чути звуки вибухів у Києві. У місті через атаку дронів лунала тривога.

Також вибухи лунали у Київській області. Сили ППО збивали ворожі цілі.