Момент удара шахеда по жилой застройке в Киевской области — видео

Дым от взрыва после падения "шахеда" в Белой Церкви. Фото: скриншот

Россияне в четверг массированно атаковали Украину беспилотниками. Один из ударных БпЛА попал по жилой застройке в Белой Церкви Киевской области.

Видео "прилета" распространили телеграмм-каналы в пятницу, 21 февраля.

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Из-за атаки в Белой Церкви повреждены 16 частных домов и 20 квартир. Пострадали три многоэтажки.

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Напомним, оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Из-за этого повреждены линии электропередач.

Украинские защитники сбили в ночь на 21 февраля большинство российских дронов. Оккупанты выпустили по Украине 160 ударных БпЛА.