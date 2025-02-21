Момент удара шахеда по жилой застройке в Киевской области — видео

Появилось видео момента "прилета" БпЛА в Белой Церкви
Россияне в четверг массированно атаковали Украину беспилотниками. Один из ударных БпЛА попал по жилой застройке в Белой Церкви Киевской области.
Видео "прилета" распространили телеграмм-каналы в пятницу, 21 февраля.
Удар "шахеда" по дому в Белой Церкви
Из-за атаки в Белой Церкви повреждены 16 частных домов и 20 квартир. Пострадали три многоэтажки.
Внимание! Видео18+, содержит ненормативную лексику!
Напомним, оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Из-за этого повреждены линии электропередач.
Украинские защитники сбили в ночь на 21 февраля большинство российских дронов. Оккупанты выпустили по Украине 160 ударных БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!