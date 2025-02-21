Момент удару шахеда по житловій забудові на Київщині — відео

Дим від вибуху після падіння "шахеда" у Білій Церкві. Фото: скриншот

Росіяни в четвер масовано атакували Україну безпілотниками. Один з ударних БпЛА влучив по житловій забудові в Білій Церкві на Київщині.

Відео "прильоту" поширили телеграм-канали у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Удар "шахеда" по будинку в Білій Церкві

Через атаку в Білій Церкві пошкоджено 16 приватних будинків та 20 квартир. Постраждали три багатоповерхівки.

Увага! Відео18+, містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 21 лютого атакували Київську область ударними безпілотниками. Через це пошкоджені лінії електропередач.

Українські оборонці збили в ніч проти 21 лютого більшість російських дронів. Окупанти випустили по Україні 160 ударних БпЛА.