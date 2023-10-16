Погода в Киеве и области во вторник, 17 октября — прогноз погоды

Туман и мороз. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, в основном облачной, но с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 17 октября

Следовательно, во вторник в Киеве и области будет хоть холодная, однако сухая погода без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С;

в Киеве ночью +2...+5 °С, днем столбики термометров покажут примерно +10 °С.

Прогноз погоды от Sinoptik

На портале сообщают, что утром столичное небо полностью окутают облака, но уже во второй половине дня оно полностью очистится. После этого к концу дня ожидается преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха ночью будет +5...+6 °С, днем прогреется до +10 °С.

Погода в Киеве и области на 17 октября. Фото: Sinoptik

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, и предупредила украинцев о первом снеге.

Добавим, 16 октября в Украине будет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.