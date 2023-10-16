Погода в Киеве и области во вторник, 17 октября — прогноз погоды

Зима близится: какой будет погода в Киеве и области завтра
Во вторник, 17 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, в основном облачной, но с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 17 октября
Следовательно, во вторник в Киеве и области будет хоть холодная, однако сухая погода без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С;
- в Киеве ночью +2...+5 °С, днем столбики термометров покажут примерно +10 °С.
Прогноз погоды от Sinoptik
На портале сообщают, что утром столичное небо полностью окутают облака, но уже во второй половине дня оно полностью очистится. После этого к концу дня ожидается преимущественно солнечная погода.
Температура воздуха ночью будет +5...+6 °С, днем прогреется до +10 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, и предупредила украинцев о первом снеге.
Добавим, 16 октября в Украине будет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.
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