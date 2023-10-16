Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Зима близится: какой будет погода в Киеве и области завтра arrow

Зима близится: какой будет погода в Киеве и области завтра

16 октября 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Киеве и области во вторник, 17 октября — прогноз погоды
Туман и мороз. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 17 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, в основном облачной, но с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 17 октября

Следовательно, во вторник в Киеве и области будет хоть холодная, однако сухая погода без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С;
  • в Киеве ночью +2...+5 °С, днем столбики термометров покажут примерно +10 °С.

Прогноз погоды от Sinoptik

На портале сообщают, что утром столичное небо полностью окутают облака, но уже во второй половине дня оно полностью очистится. После этого к концу дня ожидается преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха ночью будет +5...+6 °С, днем прогреется до +10 °С.

Погода в Киеве 17 октября
Погода в Киеве и области на 17 октября. Фото: Sinoptik

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, и предупредила украинцев о первом снеге.

Добавим, 16 октября в Украине будет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз