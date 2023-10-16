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Київська міськрада хоче витратити 540 тис. грн на принтери

16 жовтня 2023 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київська міськрада хоче витратити 540 тис. грн на принтери
Київська міська рада. Фото: КМДА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київська міська рада хоче закупити 20 нових принтерів. На це вона планує витратити 540 тис. грн.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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У тендері йдеться, що пропозиції до нього можна вносити до 18 жовтня.  

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 листопада 2023 року  —  15 грудня 2023 року.

Тендер про закупку принтерів для Київської міськради
Тендер про закупку принтерів. Фото: скриншот 

Зазначимо, що 13 жовтня Київська міська рада уклала угоду на закупівлю 18 принтерів за 499 820 грн з ТОВ "Сучасні інформаційні технології "Інсіт".

Тендер про закупку принтерів для Київської міськради
Тендер про закупку принтерів. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.

Також ми писали, що у Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Додамо, військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор. Витратити на нього планують понад 4 млн гривень.

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