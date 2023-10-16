Київська міськрада хоче витратити 540 тис. грн на принтери
Київська міська рада хоче закупити 20 нових принтерів. На це вона планує витратити 540 тис. грн.
Про це йдеться на сайті Prozorro.
Принтери за понад півмільйона грн
У тендері йдеться, що пропозиції до нього можна вносити до 18 жовтня.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 листопада 2023 року — 15 грудня 2023 року.
Зазначимо, що 13 жовтня Київська міська рада уклала угоду на закупівлю 18 принтерів за 499 820 грн з ТОВ "Сучасні інформаційні технології "Інсіт".
Нагадаємо, у Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.
Також ми писали, що у Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".
Додамо, військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор. Витратити на нього планують понад 4 млн гривень.
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