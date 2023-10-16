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Зима наближається: якою буде погода у Києві та області завтра

16 жовтня 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Києві та області у вівторок, 17 жовтня —прогноз погоди
Туман та мороз у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 17 жовтня, погода у Києві та області буде прохолодною, переважно хмарною, але з проясненнями. Вдень температура повітря максимально прогріється до +12 °С. Опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляють у Укргідрометцентрі

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Погода у Києві та області 17 жовтня

Відтак, у вівторок в Києві та області буде хоч і холодна, проте суха погода без опадів. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі 0+5 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Києві вночі +2...+5 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть приблизно +10 °С. 

Прогноз погоди від Sinoptik

На порталі повідомляють, що вранці столичне небо повністю окутають хмари, але вже у другій половині дня воно повністю від них очиститься. Після цього до кінця дня очікується переважно сонячна погода. 

Температура повітря вночі становитиме +5...+6 °С,  вдень прогріється до +10 °С.

Погода в Києві 17 жовтня
Погода у Києві та області на 17 жовтня. Фото: Sinoptik

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра, та попередила українців про перший сніг. 

Додамо, 16 жовтня в Україні буде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.

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