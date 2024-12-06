Зимняя страна на ВДНХ в Киеве — какие развлечения и цены

Зимняя страна на ВДНХ — что подготовили для киевлян на праздники
В Киеве уже работает "Зимняя страна" на ВДНХ. Жители и гости столицы могут увидеть елку, прокатиться на коньках и аттракционах.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.
Развлечения на ВДНХ
Стоимость развлечений в "Зимней стране" такова:
- каток — 380 грн, льготный билет — 270 грн;
- рождественский поезд — 150 грн, для участников боевых действий — 100 грн;
Известно, что вход на территорию бесплатный, однако за аттракционы нужно оплачивать отдельно.
Во время воздушных тревог людей просят прятаться в укрытие.
Напомним, 4 декабря в Киеве установили главную елку страны. Ее можно увидеть на Софийской площади.
Также Новини.LIVE рассказали, где можно официально приобрести елку и какие цены в этом году.
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