Зимняя страна на ВДНХ в Киеве — какие развлечения и цены

"Зимняя страна" на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве уже работает "Зимняя страна" на ВДНХ. Жители и гости столицы могут увидеть елку, прокатиться на коньках и аттракционах.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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Стоимость развлечений в "Зимней стране" такова:

каток — 380 грн, льготный билет — 270 грн;

рождественский поезд — 150 грн, для участников боевых действий — 100 грн;

Известно, что вход на территорию бесплатный, однако за аттракционы нужно оплачивать отдельно.

Во время воздушных тревог людей просят прятаться в укрытие.

Напомним, 4 декабря в Киеве установили главную елку страны. Ее можно увидеть на Софийской площади.

Также Новини.LIVE рассказали, где можно официально приобрести елку и какие цены в этом году.