Зимова країна на ВДНГ у Києві — які розваги та ціни

"Зимова країна" на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE

У Києві вже працює "Зимова країна" на ВДНГ. Жителі та гості столиці можуть побачити ялинку, покататися на ковзанах та атракціонах.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

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Вартість розваг у "Зимовій країні" така:

ковзанка — 380 грн, пільговий квиток — 270 грн;

різдвяний потяг — 150 грн, для учасників бойових дій — 100 грн.

Відомо, що вхід на територію безплатний, однак за атракціони потрібно оплачувати окремо.

Під час повітряних тривог людей просять ховатися в укриття.

Нагадаємо, 4 грудня у Києві встановили головну ялинку країни. Її можна побачити на Софійській площі.

Також Новини.LIVE розповіли, де можна офіційно придбати ялинку та які ціни цього року.