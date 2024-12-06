Зимова країна на ВДНГ у Києві — які розваги та ціни

Зимова країна на ВДНГ — що підготували для киян на свята
У Києві вже працює "Зимова країна" на ВДНГ. Жителі та гості столиці можуть побачити ялинку, покататися на ковзанах та атракціонах.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.
Розваги на ВДНГ
Вартість розваг у "Зимовій країні" така:
- ковзанка — 380 грн, пільговий квиток — 270 грн;
- різдвяний потяг — 150 грн, для учасників бойових дій — 100 грн.
Відомо, що вхід на територію безплатний, однак за атракціони потрібно оплачувати окремо.
Під час повітряних тривог людей просять ховатися в укриття.
Нагадаємо, 4 грудня у Києві встановили головну ялинку країни. Її можна побачити на Софійській площі.
Також Новини.LIVE розповіли, де можна офіційно придбати ялинку та які ціни цього року.
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