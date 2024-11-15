Житель Белой Церкви хотел продать украденный у метро дефибриллятор, но его задержали

Дефибриллятор в киевском метрополитене. Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы Киева задержали 38-летнего жителя Белой Церкви, совершившего кражу автоматического дефибриллятора со станции метро. Он хотел его продать у себя в городе.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

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Злоумышленник воспользовался отсутствием пассажиров на платформе и похитил медицинское оборудование. Он был задержан в течение нескольких часов после совершения преступления в Белой Церкви, где он планировал продать похищенный дефибриллятор.

Изъятый прибор в скором времени будет возвращен на станцию метро для дальнейшего использования с целью оказания медицинской помощи пассажирам.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения, предусматривающего наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали, что киевлянин отказался от прохождения ВВК. За уклонение от военного учета мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

Кроме того, в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к полицейским и работникам ТЦК. За хулиганство нарушителя приговорили к уплате штрафа.