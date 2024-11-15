Житель Белой Церкви хотел продать украденный у метро дефибриллятор, но его задержали

Вор украл у метро дефибриллятор — на сколько лет может сесть
Правоохранительные органы Киева задержали 38-летнего жителя Белой Церкви, совершившего кражу автоматического дефибриллятора со станции метро. Он хотел его продать у себя в городе.
Об этом сообщает Нацполиция Киева.
В чем обвинили преступника
Злоумышленник воспользовался отсутствием пассажиров на платформе и похитил медицинское оборудование. Он был задержан в течение нескольких часов после совершения преступления в Белой Церкви, где он планировал продать похищенный дефибриллятор.
Изъятый прибор в скором времени будет возвращен на станцию метро для дальнейшего использования с целью оказания медицинской помощи пассажирам.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения, предусматривающего наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, недавно мы писали, что киевлянин отказался от прохождения ВВК. За уклонение от военного учета мужчина был привлечен к уголовной ответственности.
Кроме того, в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к полицейским и работникам ТЦК. За хулиганство нарушителя приговорили к уплате штрафа.
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