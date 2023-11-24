СМИ назвали причины развода скандального нардепа Тищенко

Николай Тищенко и Алла Барановская. Фото: соцсети

Стали известны причины развода одиозного нардепа Николая Тищенко со своей женой Аллой Барановской. Как сообщается, ключевой причиной стало поведение народного депутата.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники из знакомых семьи Тищенко.

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Они опровергли слухи, что развод фиктивен ради отвлечения внимания НАБУ от активов депутата. По словам источника, причина, почему пара разводится, кроется в изменах Тищенко.

"Все банально. После того как его исключили из "Слуги народа", у Тищенко сорвало крышу. Он ушел в длительный загул, а Алле надоело терпеть постоянные гулянья и развлечения Тищенко. У нее своя жизнь, отдельно от Николая, они достаточно давно не живут вместе. Алла сейчас полностью погружена в свой бизнес салонов красоты, а также воспитывает их совместного с Тищенко сына", — говорит источник.

Николай Тищенко и Алла Барановская - что известно

Отметим, что Николай Тищенко был избран депутатом от партии "Слуга народа" в 2019-м году. По сообщению портала Bihus.info, также стало известно о роде занятий и деятельности экс-супругов.

До похода в политику Тищенко был известен как шоумен и телеведущий, а также владелец сети заведений питания "Наша карта", в которую входили рестораны:

"Велюр";

"Ришелье";

"ТургенеФ";

"Сейф",

"Три вилки";

Coin;

W Lunch;

пляжный комплекс Olmeca Plage;

бар "Фаренгейт"

Также он кум руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Алла Барановская — экс-модель, владелица сети салонов красоты Clipse. Перед походом Тищенко в политику часть его ресторанного бизнеса переоформили именно на нее. В настоящее время Барановская имеет 74,55% у ООО "Мир ЛТД" (ресторан "Сейф") и 30% у ООО "ПКФ "Римид" (ресторан "Велюр").

Напомним, что сегодня стало известно, что Тищенко и Барановская подали в суд иск на развод. Суд принял заявление о расторжении брака и назначил судебное заседание на январь 2024 года.