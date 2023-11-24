ЗМІ назвали причини розлучення скандального нардепа Тищенка
Стали відомі причини розлучення одіозного нардепа Миколи Тищенка зі своєю дружиною Аллою Барановською. Як повідомляється, ключовою причиною стала поведінка народного депутата.
Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела з-поміж знайомих родини Тищенка.
Виключення з партії болюче вдарило по Тищенку
Вони спростували чутки, що розлучення фіктивне для того, аби відвернути увагу НАБУ від активів депутата. За словами джерела — причина, чому пара розлучається, криється у зрадах Тищенка.
"Все банально. Після того, як його виключили з "Слуги народу", у Тищенка зірвало дах. Він пішов у тривалий загул, а Аллі набридло терпіти постійні гулянки та розваги Тищенка. У неї своє життя, окремо від Миколи, вони досить давно не живуть разом. Алла зараз повністю занурена у свій бізнес салонів краси, а також виховує їхнього спільного з Тищенком сина", — каже джерело.
Микола Тищенко та Алла Барановська — що відомо
Відзначимо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії "Слуга народу" у 2019-му році. За повідомленням порталу Bihus.info, також стало відомо про рід занять та діяльність експодружжя.
До походу у політику Тищенко був відомий, як шоумен та телеведучий, а також власник мережі закладів харчування "Наша карта", в яку входили ресторани:
- "Велюр";
- "Рішельє";
- "ТургєнєФ";
- "Сейф",
- "Три вилки";
- Coin;
- W Lunch;
- пляжний комплекс Olmeca Plage;
- бар "Фаренгейт"
Також він є кумом керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Алла Барановська — ексмодель, власниця мережі салонів краси Clipse. Перед походом Тищенка у політику частку його ресторанного бізнесу переоформили саме на неї. Нині Барановська має 74,55% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторан "Сейф") і 30% у ТОВ "ВКФ "Римід" (ресторан "Велюр").
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо що Тищенко та Барановська подали до суду позов на розлучення. Суд прийняв заяву про розірвання шлюбу і призначив судове засідання на січень 2024 року.
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