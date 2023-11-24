ЗМІ назвали причини розлучення скандального нардепа Тищенка

Микола Тищенко та Алла Барановська. Фото: соцмережі

Стали відомі причини розлучення одіозного нардепа Миколи Тищенка зі своєю дружиною Аллою Барановською. Як повідомляється, ключовою причиною стала поведінка народного депутата.

Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела з-поміж знайомих родини Тищенка.

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Вони спростували чутки, що розлучення фіктивне для того, аби відвернути увагу НАБУ від активів депутата. За словами джерела — причина, чому пара розлучається, криється у зрадах Тищенка.

"Все банально. Після того, як його виключили з "Слуги народу", у Тищенка зірвало дах. Він пішов у тривалий загул, а Аллі набридло терпіти постійні гулянки та розваги Тищенка. У неї своє життя, окремо від Миколи, вони досить давно не живуть разом. Алла зараз повністю занурена у свій бізнес салонів краси, а також виховує їхнього спільного з Тищенком сина", — каже джерело.

Микола Тищенко та Алла Барановська — що відомо

Відзначимо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії "Слуга народу" у 2019-му році. За повідомленням порталу Bihus.info, також стало відомо про рід занять та діяльність експодружжя.

До походу у політику Тищенко був відомий, як шоумен та телеведучий, а також власник мережі закладів харчування "Наша карта", в яку входили ресторани:

"Велюр";

"Рішельє";

"ТургєнєФ";

"Сейф",

"Три вилки";

Coin;

W Lunch;

пляжний комплекс Olmeca Plage;

бар "Фаренгейт"

Також він є кумом керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Алла Барановська — ексмодель, власниця мережі салонів краси Clipse. Перед походом Тищенка у політику частку його ресторанного бізнесу переоформили саме на неї. Нині Барановська має 74,55% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторан "Сейф") і 30% у ТОВ "ВКФ "Римід" (ресторан "Велюр").

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо що Тищенко та Барановська подали до суду позов на розлучення. Суд прийняв заяву про розірвання шлюбу і призначив судове засідання на січень 2024 року.