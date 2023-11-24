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ЗМІ назвали причини розлучення скандального нардепа Тищенка

24 листопада 2023 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЗМІ назвали причини розлучення скандального нардепа Тищенка
Микола Тищенко та Алла Барановська. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стали відомі причини розлучення одіозного нардепа Миколи Тищенка зі своєю дружиною Аллою Барановською. Як повідомляється, ключовою причиною стала поведінка народного депутата.

Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела з-поміж знайомих родини Тищенка.

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Вони спростували чутки, що розлучення фіктивне для того, аби відвернути увагу НАБУ від активів депутата. За словами джерела — причина, чому пара розлучається, криється у зрадах Тищенка.

"Все банально. Після того, як його виключили з "Слуги народу", у Тищенка зірвало дах. Він пішов у тривалий загул, а Аллі набридло терпіти постійні гулянки та розваги Тищенка. У неї своє життя, окремо від Миколи, вони досить давно не живуть разом. Алла зараз повністю занурена у свій бізнес салонів краси, а також виховує їхнього спільного з Тищенком сина", — каже джерело.

Микола Тищенко та Алла Барановська — що відомо

Відзначимо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії "Слуга народу" у 2019-му році. За повідомленням порталу Bihus.info, також стало відомо про рід занять та діяльність експодружжя.

До походу у політику Тищенко був відомий, як шоумен та телеведучий, а також власник мережі закладів харчування "Наша карта", в яку входили ресторани:

  • "Велюр"; 
  • "Рішельє"; 
  • "ТургєнєФ"; 
  • "Сейф",
  • "Три вилки";
  • Coin;
  • W Lunch;
  • пляжний комплекс Olmeca Plage;
  • бар "Фаренгейт"

Також він є кумом керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. 

Алла Барановська — ексмодель, власниця мережі салонів краси Clipse. Перед походом Тищенка у політику частку його ресторанного бізнесу переоформили саме на неї. Нині Барановська має 74,55% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторан "Сейф") і 30% у ТОВ "ВКФ "Римід" (ресторан "Велюр").

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо що Тищенко та Барановська подали до суду позов на розлучення. Суд прийняв заяву про розірвання шлюбу і призначив судове засідання на січень 2024 року. 

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